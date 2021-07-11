Порядка 30 человек получили протоколы об административных правонарушениях после полицейского рейда во Фрунзенском районе Петербурга. Сотрудники обошли две тысячи квартир.
Итогами мероприятия «Чистый четверг» пресс-служба ГУ МВД региона поделилась 11 июля. 68 полицейских обошли 11 жилых домов или 2 тысячи квартир. Искали мигрантов — и нашли. Судя по кадрам оперативной съемки, немаловажным во время проверки было количество тапочек в коридоре.
Пресс-служба ГУ МВД России по СПБ и ЛО
50 человек увезли в отделы, где протоколы получили 30 из них. Кроме «охоты» на мигрантов, сотрудники развешивали в парадных информационные материалы о профилактике правонарушений.