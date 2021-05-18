После запуска сервиса, где можно сообщить о неправильной парковке во дворах, петербуржцы так массово кинулись жаловаться, что сайт ГАТИ пару раз не выдержал наплыва. Между тем Смольный дополнил определение газона.



Как рассказал 18 мая начальник Государственной административной инспекции Олег Зотов, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, которое вносит изменения в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга. Документ конкретизирует понятие «газон». В определение «элемент благоустройства, состоящий из травянистых растений искусственного или естественного происхождения» добавили фразу «в том числе частично утративший свои внешние признаки».