После запуска сервиса, где можно сообщить о неправильной парковке во дворах, петербуржцы так массово кинулись жаловаться, что сайт ГАТИ пару раз не выдержал наплыва. Между тем Смольный дополнил определение газона.
Как рассказал 18 мая начальник Государственной административной инспекции Олег Зотов, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, которое вносит изменения в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга. Документ конкретизирует понятие «газон». В определение «элемент благоустройства, состоящий из травянистых растений искусственного или естественного происхождения» добавили фразу «в том числе частично утративший свои внешние признаки».
Уточнение понятия «газон» поможет в реализации разработанного губернатором проекта регионального закона об административных правонарушениях, устанавливающего ответственность за парковку на газонах, отмечает пресс-служба губернатора.
Между тем 14 мая на сайте ГАТИ Петербурга заработал сервис, позволяющий пожаловаться на неправильную парковку во дворах. И, как сообщает Олег Зотов, за минувшие выходные на сайт инспекции поступило более 1 000 сообщений об адресах, где автомобилисты систематически нарушают правила парковки во дворах. Больше всего жалоб пришлось на Выборгский район города.
«Увеличившийся поток посетителей дважды выводил сайт ГАТИ из строя, однако поломки оперативно устранялись. Информация обо всех адресах сохраняется для формирования маршрутов мониторинга», — отмечают в пресс-службе ГАТИ.