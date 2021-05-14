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В Петербурге запущен сервис, где можно пожаловаться на парковку во дворах

Сообщения петербуржцев о неправильной стоянке автомобилей во дворах начинает принимать Государственная административно-техническая инспекция. Осталось дождаться только закона, который позволит бороться с нарушителями.

Как передаёт 14 мая пресс-служба ГАТИ, увидев машину на газоне, спортивной, детской площадке или перегораживающей внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, подход к зданию или вход в него, горожане могут пожаловаться в ГАТИ. Нужно указать точку на карте и приложить фотографии нарушения. «Полученные данные будут учитываться при формировании маршрутов мониторинга в случае наделения ГАТИ соответствующими полномочиями», — отмечается в сообщении.

Сейчас на рассмотрении в ЗакСе находится проект изменения статьи 32 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», разработанный ГАТИ. Он уже прошёл первое чтение. Его окончательное принятие расширит административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств: ГАТИ сможет привлекать нарушителей к административной ответственности.

Сообщения о неправильной парковке во дворе принимаются в специальном разделе на сайте инспекции.

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Комментарии (14)

Маэстро
"в случае наделения ГАТИ соответствующими полномочиями". А в случае ненаделения? То есть эта программа то ли будет, то ли не будет...
Hellseher
Ну да, сколько раз жаловались в ГАИ на парковку на тротуаре , отписывались, что это придомовая территория и не действуют правила как на улицах....
Kot Piter
Конечно нужно мобильное приложение, которое будет сразу в "облако" снимать и передавать GPS-координаты. И никакой мониторинг дорогущий им не потребуется!
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