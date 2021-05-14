В Петербурге запущен сервис, где можно пожаловаться на парковку во дворах

Как передаёт 14 мая пресс-служба ГАТИ, увидев машину на газоне, спортивной, детской площадке или перегораживающей внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, подход к зданию или вход в него, горожане могут пожаловаться в ГАТИ. Нужно указать точку на карте и приложить фотографии нарушения. «Полученные данные будут учитываться при формировании маршрутов мониторинга в случае наделения ГАТИ соответствующими полномочиями», — отмечается в сообщении.

Сообщения петербуржцев о неправильной стоянке автомобилей во дворах начинает принимать Государственная административно-техническая инспекция. Осталось дождаться только закона, который позволит бороться с нарушителями.

Сейчас на рассмотрении в ЗакСе находится проект изменения статьи 32 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», разработанный ГАТИ. Он уже прошёл первое чтение. Его окончательное принятие расширит административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств: ГАТИ сможет привлекать нарушителей к административной ответственности.

Сообщения о неправильной парковке во дворе принимаются в специальном разделе на сайте инспекции.