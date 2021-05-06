Театральные «Встречи в России»: Хармс, Лорка и демоны

С 13 по 18 мая в театре «Балтийский Дом» пройдет театральный фестиваль «Встречи в России». Уже 23 года подряд фестиваль показывает лучшие спектакли русскоязычных театральных коллективов СНГ и Балтии. 16+

Откроется фестиваль «Кровавой свадьбой» (13 мая, Большая сцена, 19:00) сухумского Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера. Петербургский режиссер Мария Романова выбрала один из самых известных текстов испанского поэта Федерико Гарсии Лорки и поставила визуально яркий спектакль о том, до какой степени человека может захватить страсть, и чем заканчиваются такие порывы.



«Кровавая свадьба» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Лю-бёф» (14 мая, Большая сцена, 19:00) ереванского Театра Амазгаин им. С. Саркисяна поставлен режиссером Нарине Григорян по произведениям Даниила Хармса. Герои этой комедии предпочитают бездействовать в ожидании Чуда. Живя рядом, они даже не подозревают о связи друг с другом, но однажды все-таки покоряются важнейшему закону Вселенной – закону любви.



«Лю-бёф» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Белый кролик, или Когда не все дома» (15 мая, Большая сцена, 19:00) кишиневского Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова в постановке Дмитрия Коева – ироничная музыкальная история про почти 50-летнего Элвуда Дауда, живущего в доме сестры. Из друзей у него лишь гигантский кролик Гаври. Правда, видит его только Элвуд. А тем временем сестра пытается найти хорошую партию своей дочери.



«Белый кролик, или Когда не все дома» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Демон» (15 мая, Малая сцена, 19:30) Гродненского областного театра кукол в постановке Олега Жюгжды полон грузинского колорита и песен, которые становятся выразительной рамкой для вечных тем – любовь и ненависть, добро и зло, вера и верность. Сам режиссер определяет свою работу как легкую восточную историю с глубоким философским содержанием.



«Демон» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В «Чичикове» (16 мая, Большая сцена, 19:00) Акмолинского областного драматического театра, поставленного Шамилем Дыйканбаевом, заглавный герой меняет маски и личины, множа вопросы – кто же он все-таки такой? чиновник ли или человек, вселяющий любовь и страх? храбрец или трус? или рядовой гражданин, не лишенный обычных слабостей?



«Чичиков» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Записки сумасшедшего» (16 мая, Малая сцена, 19:30) в постановке Георгия Маргвелашвили – последняя по времени премьера Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. В этой версии несчастный чиновник Поприщин оказывается не сумасшедшим, а фантазером, придумавшим некую иллюзию и уверовавшим в нее. Но дальше начинается серьезное противостояние с собственным воображением, порождающее чувство вселенской несправедливости.

«Ромео и Жанетта» (17 мая, Большая сцена, 19:00) Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна в постановке Сергея Бобровского стал историей о любовном треугольнике, выхода из которого нет ни у одной из сторон. Некогда случившаяся встреча оказывается роковой: герои живут и действуют так словно это последний день их жизни, но и в эти краткие мгновения пытаются стать счастливыми.



«Ромео и Жанетта» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Завершит фестиваль «Мещанская свадьба» (18 мая, Большая сцена, 19.00) Брестского академического театра драмы в постановке Игоря Казакова. Пьесу Брехта режиссер решает как острую, едкую сатиру с элементами клоунады. За внешней благопристойностью, как водится, скрывается масса любопытного и не самого приятного, и бракосочетание по ходу действия все больше начинает походить на эксцентрическую карикатуру.



«Мещанская свадьба» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться









Наталия Эфендиева

