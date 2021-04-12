Выставка о советском крёстном отце «Звёздных войн» в День космонавтики на Ленфильме

12 апреля, в День космонавтики, в фойе киностудии «Ленфильм» открывается выставка «Космос Павла Клушанцева», на которой посетители узнают больше о работах режиссёра и о том, как он повлиял на развитие голливудской фантастики и науку реальную. По одной из легенд, костюмы советских космонавтов создавались с оглядкой именно на фильмы Клушанцева.

Советским режиссёром Павлом Клушанцевым восхищались Стенли Кубрик и Джордж Лукас. Последний и вовсе называл его «крёстным отцом» «Звёздных войн». В своих фильмах советский экспериментатор предсказывал и показывал полёты на Луну и Марс, выход в открытый космос за многие годы до того, как это стало реальностью.

На стендах с вмонтированными экранами ленты режиссёра сравниваются с классическими западными картинами, а в зоне «Кабинет» посетители видят чертежную доску. На ней закреплены чертежи автора, фотографии и газетные вырезки. Смысловой центр экспозиции — воспроизведенный макет одного из спецэффектов, придуманных Клушанцевым для изображения космического пространства в своем кино. На «Леннаучфильме» режиссёр работал с 1934 по 1999 год. Когда во времена перестройки Джордж Лукас приехал в Москву и попросил о встрече с Павлом, о том уже забыли и просто не смогли его найти. Об этом и о других фактах из биографии Клушанцева «Фонтанка» рассказывает в большом материале с воспоминаниями тех, кто знал мастера лично.

12 апреля в 19:00 «Ленфильм» показывает на большом экране одну из самых знаменитых работ Павла Клушанцева — «Планета бурь» о совместной советско-американской экспедиции на планету Венера. Это бесплатно, но количество мест ограничено, поэтому нужна регистрация.

Вход на выставку в фойе киностудии свободный. Она продлится до 10 мая. 0+