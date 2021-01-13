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Популярный российский блогер умер после коронавируса в 31 год

Российский блогер Денис Бейсовский скончался от осложнений на фоне COVID-19 в возрасте 31 года. Об этом пишет 13 января РИА Новости со ссылкой на сообщение его отца.

Бейсовский заболел в конце декабря. Он рассказывал в Instagram, что почувствовал сильное недомогание, тест на ковид дал положительный результат, и его госпитализировали. 2 января Бейсовский написал, что его выписали из больницы. А 11 января он умер.

Бейсовский вёл YouTube-канал, посвящённый видеоиграм. У канала 159 тысяч подписчиков.

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Комментарии (8)

Fjfef
Блогер не шахтёр, работа тяжелая?
Modest_5e4ce41f7533b
Еще один сгорел на работе. Это же весь день приходилось сидеть за компьютером. Без чистого воздуха, солнечного света. Совсем свое здоровье запустил. Вот зараза его, как муху газетой.
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Гиподинамия и ожирение лучшие друзья коронавируса
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