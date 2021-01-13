Популярный российский блогер умер после коронавируса в 31 год

Российский блогер Денис Бейсовский скончался от осложнений на фоне COVID-19 в возрасте 31 года. Об этом пишет 13 января РИА Новости со ссылкой на сообщение его отца.

Бейсовский заболел в конце декабря. Он рассказывал в Instagram, что почувствовал сильное недомогание, тест на ковид дал положительный результат, и его госпитализировали. 2 января Бейсовский написал, что его выписали из больницы. А 11 января он умер.

Бейсовский вёл YouTube-канал, посвящённый видеоиграм. У канала 159 тысяч подписчиков.