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Дробышевский расскажет, что нового узнали антропологи в 2020 году

Вообще-то, биолог, антрополог, доцент МГУ и лауреат премии «За верность науке» Станислав Дробышевский регулярно докладывает «новости антропологии» в лектории «Архэ». Но что он назовет в числе главных «новостей про древности» за 2020 год? Узнаем опять же в эфире — 11 января. 12+

Фото: FunkMonk, wikipedia.org

Ну вот навскидку. Расшифровали геном мегаладаписа — лемуров, внешне немного похожих на Ждуна, если судить по художественной реконструкции облика. Но проверить затруднительно: мегаладаписы вымерли пять-шесть веков назад. Вот что странно: нынешние мадагаскарские лемуры маленькие и изящные, а тот был гигантским, весом до 80, а то и до 200 кило, размером с орангутанга. Почему среди ископаемых лемуров нет мелких, а среди ныне здравствующих — не найти гигантских? Ученые расшифровали геном и сильно удивились. Вымерший оказался ближе к тому живущему лемуру, на которого никто б не подумал. Или вот еще из недавних новостей: в Южной Африке откопали череп парантропа, массивного австралопитека, возрастом в 2 млн лет. И этот красавец, возможно, — новый вид.

Что еще в этом году откопали ученые; не вышел ли в этом году кто-то из современных приматов из джунглей (как наши предки когда-то); и о чем рассказали обнаруженные в этом году доисторические наскальные рисунки, расскажет редактор портала Антропогенез.ru Дробышевский.

Слушаем антропологические «итоги года» 11 января в 20.00.

Александра Шеромова

Фото: FunkMonk, wikipedia.org

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Комментарии (1)

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