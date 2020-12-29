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«Скрытая форма публичного массового мероприятия». Режиссёр Виталий Манский получил протокол за пикет с трусами у здания ФСБ

Всемирно известный режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский, вышедший на пикет с трусами около здания ФСБ в Москве, 29 декабря получил протокол о нарушении правил проведения митинга. Одиночную акцию в МВД посчитали «скрытой формой публичного массового мероприятия», пишет «МБХ-Медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.

«Якобы с 21 по 25 декабря граждане организованно выходили к зданию ФСБ с наглядными средствами агитации, объединенными темой отравления Алексея Навального. Разумеется, никакой организованности не было. Все эти люди даже не знакомы между собой», — сказала Борисова.

Напомним, Манского задержали 22 декабря на Лубянке. В знак поддержки оппозиционера Алексея Навального он, стоя у здания главного управления ФСБ, держал в руках синие трусы. Позже в интервью «Фонтанке» режиссёр рассказал о своём «впечатляющем» опыте.

Часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Нижнее бельё Алексея Навального обсуждают, в том числе, в Кремле, после второй части расследования о «группе отравителей» от ФСБ, которая, как заявляет оппозиционер, годами ездила за ним по городам России, а в августе отравила. С одним из тех, кто якобы зачищал следы провалившейся операции, Навальный поговорил от имени помощника секретаря Совбеза. Собеседник, в частности, сообщил, что занимался обработкой одежды политика, на которой могли остаться следы яда. Больше всего опасений, по его словам, вызывали трусы, а точнее гульфик. В ФСБ называют разговор подделкой.

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Комментарии (1)

тат2007amg
Получается - пукнешь дома, а что могут пришить, аж страшно подумать..
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