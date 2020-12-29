«Скрытая форма публичного массового мероприятия». Режиссёр Виталий Манский получил протокол за пикет с трусами у здания ФСБ

Всемирно известный режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский, вышедший на пикет с трусами около здания ФСБ в Москве, 29 декабря получил протокол о нарушении правил проведения митинга. Одиночную акцию в МВД посчитали «скрытой формой публичного массового мероприятия», пишет «МБХ-Медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.

«Якобы с 21 по 25 декабря граждане организованно выходили к зданию ФСБ с наглядными средствами агитации, объединенными темой отравления Алексея Навального. Разумеется, никакой организованности не было. Все эти люди даже не знакомы между собой», — сказала Борисова.

