«Скрытая форма публичного массового мероприятия». Режиссёр Виталий Манский получил протокол за пикет с трусами у здания ФСБ

Всемирно известный режиссёр документального кино, президент кинофестиваля «Артдокфест» Виталий Манский, вышедший на пикет с трусами около здания ФСБ в Москве, 29 декабря получил протокол о нарушении правил проведения митинга. Одиночную акцию в МВД посчитали «скрытой формой публичного массового мероприятия», пишет «МБХ-Медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.
«Якобы с 21 по 25 декабря граждане организованно выходили к зданию ФСБ с наглядными средствами агитации, объединенными темой отравления Алексея Навального. Разумеется, никакой организованности не было. Все эти люди даже не знакомы между собой», — сказала Борисова.
Напомним, Манского задержали 22 декабря на Лубянке. В знак поддержки оппозиционера Алексея Навального он, стоя у здания главного управления ФСБ, держал в руках синие трусы. Позже в интервью «Фонтанке» режиссёр рассказал о своём «впечатляющем» опыте.
Часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.