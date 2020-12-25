Осторожно, бары закрываются в 19:00. 25 декабря вступили в силу новые ограничения для общепита

В Петербурге 25 декабря начали действовать ограничения для предприятий общественного питания. До 29 декабря включительно они будут обслуживать посетителей в зале до 19:00, а снова возобновить работу смогут лишь в 6 утра.
С 30 декабря по 3 января включительно рестораны будут работать только на доставку и навынос, посидеть за столиками можно будет только на зимних верандах, если рестораторы успеют их установить, а чиновники — согласовать.
С 4 января по 10 января предприятия общепита также смогут работать с 6:00 до 19:00.
Точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях будут работать в круглосуточном режиме в течение всех новогодних праздников. Рестораны в торговых центрах, а также фуд-корты остаются закрытыми.
Подробнее о том, что запрещено, а что разрешено в Петербурге во время новогодних каникул, читайте в материале «Фонтанки».