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Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
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Осторожно, бары закрываются в 19:00. 25 декабря вступили в силу новые ограничения для общепита

В Петербурге 25 декабря начали действовать ограничения для предприятий общественного питания. До 29 декабря включительно они будут обслуживать посетителей в зале до 19:00, а снова возобновить работу смогут лишь в 6 утра.

С 30 декабря по 3 января включительно рестораны будут работать только на доставку и навынос, посидеть за столиками можно будет только на зимних верандах, если рестораторы успеют их установить, а чиновники — согласовать.

С 4 января по 10 января предприятия общепита также смогут работать с 6:00 до 19:00.

Точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях будут работать в круглосуточном режиме в течение всех новогодних праздников. Рестораны в торговых центрах, а также фуд-корты остаются закрытыми.

Подробнее о том, что запрещено, а что разрешено в Петербурге во время новогодних каникул, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

alexpv
Приятель записался в МФЦ на замену паспорта.
По номерку и времени.
Приходит, а там весь зал забит народом, проторчал два часа в кампании 65+ и прочего народа.
Видимо в госструктурах вирус не распространяется и наладить элементарную работу по номеркам власти не в состоянии.
Зато кошмарить рестораны- это дело чести Роспотребнадзора.
Маразм
ProstoyChelovek
Особенно ублюдски звучит с 6 утра.
Чем наш город так нагрешил, что у нас такая власть?
Skazochny
С 19-6 ковыд особенно опасен
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