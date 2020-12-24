Центризбирком России готов к вмешательству в выборы-2021 извне. «Наше оружие — это правда»

Центризбирком РФ готов к потенциальному вмешательству извне в выборы 2021 года в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 24 декабря заявила глава комиссии Элла Памфилова.



«Конечно, мы готовы, конечно, мы во всеоружии, потому что другого выхода нет. А наше оружие — это правда, наше оружие — максимальная прозрачность процесса голосования. Это наша стратегия, наше оружие — то, что мы опираемся на мнение наших избирателей, мы реагируем на их запросы, мы работаем на защиту их прав», — подчеркнула Памфилова, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

