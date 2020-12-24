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Центризбирком России готов к вмешательству в выборы-2021 извне. «Наше оружие — это правда»

Центризбирком РФ готов к потенциальному вмешательству извне в выборы 2021 года в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 24 декабря заявила глава комиссии Элла Памфилова.

«Конечно, мы готовы, конечно, мы во всеоружии, потому что другого выхода нет. А наше оружие — это правда, наше оружие — максимальная прозрачность процесса голосования. Это наша стратегия, наше оружие — то, что мы опираемся на мнение наших избирателей, мы реагируем на их запросы, мы работаем на защиту их прав», — подчеркнула Памфилова, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Она также заявила, что ЦИК опровергает «информационный мусор» о том, что выборы в России якобы честными быть не могут. Владимир Путин на большой пресс-конференции 17 декабря подчеркнул, что в избирательную кампанию-2021 будут пытаться вмешаться внешние силы.

19 сентября 2021 года должны пройти выборы разных уровней, в том числе — в Госдуму.

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Комментарии (3)

Skazochny
Внешние силы это народ я так понимаю?
260642921
А к вмешательству изнутри Центризбирком тоже готов?
mynine
/// Наше оружие — это правда ///

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