Крупнейший частный банкир страны назвал последнее десятилетие потерянными для экономики России годами

«Что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — рассказал Петр Авен 23 декабря в интервью РБК.

«И да и нет», — ответил банкир на вопрос о потерянном десятилетии, объяснив это произошедшей «фундаментальной трансформацией» макроэкономической модели безработицы, «наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции». Помимо этого, Авен в интервью отметил недостаточное количество инвестиций: «...порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг». Проблема с ростом ВВП была ожидаемой, как и для других стран, из-за «подавленной инфляции».



Однако Петр Авен сделал оптимистический прогноз на будущий, 2021 год: «Мы выходим на восстановительный рост, двадцать первый год будет годом роста и в мире, и в России». По предварительным оценкам Центробанка, годовая инфляция составит около 5% в I квартале следующего года. Далее по прогнозу она будет снижаться и вернется к уровню 4% в середине года. С учетом проводимой мягкой денежно-кредитной политики инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 3,5–4,0%, в дальнейшем она стабилизируется вблизи 4%. Согласно данным Счетной палаты, Россия вернется на докризисный уровень 2019 года только к 2022-му.

