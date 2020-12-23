В Петербурге ищут мужчину, предъявившего ультиматум полиции. Требовал 100 рублей

Житель Петербурга не нашёл в кармане нужной суммы и нетривиально подошёл к пополнению бюджета. Он обратился за помощью в полицию и поторопил угрозой взрыва.



Как стало известно «Фонтанке», звонок с неожиданным требованием дежурный службы «112» принял через полчаса после полуночи 22 декабря. Собеседник оказался немногословным и, не став представляться, заявил, что остро нуждается в деньгах. Сумма едва ли могла обременить, но он решил подстраховаться и пообещал взорвать какой-нибудь дом в Петербурге, если в течение получаса ему не переведут сто рублей.

