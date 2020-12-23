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В Петербурге ищут мужчину, предъявившего ультиматум полиции. Требовал 100 рублей

Житель Петербурга не нашёл в кармане нужной суммы и нетривиально подошёл к пополнению бюджета. Он обратился за помощью в полицию и поторопил угрозой взрыва.

Как стало известно «Фонтанке», звонок с неожиданным требованием дежурный службы «112» принял через полчаса после полуночи 22 декабря. Собеседник оказался немногословным и, не став представляться, заявил, что остро нуждается в деньгах. Сумма едва ли могла обременить, но он решил подстраховаться и пообещал взорвать какой-нибудь дом в Петербурге, если в течение получаса ему не переведут сто рублей.

Мужчина звонил с мобильного телефона, зарегистрированного на 47-летнего горожанина, который некогда жил в Выборгском районе, но потом отбыл в колонию. Судя по геопозиции, экстренную службу он набирал, находясь на Искровском проспекте, 7. Там расположен супермаркет «Пятёрочка».

Прилегающую территорию проверили и не нашли ни взрывоопасного, ни звонившего. Его поиски продолжаются. В перспективе возбуждение уголовного дела, которое едва ли станет первым для горожанина. В прошлом владельца номера судили за кражи, убийство и тяжкий вред здоровью.

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Комментарии (4)

nuga
Цены нужно снижать,людям не хватает,если из за ста рублей на такое пошли! Оплатил счета и осталась мелочь в кармане.
Zloi_prohozhiy
похоже, в колонию кроме мобильников еще и водку пронесли, раз дядя забыл, что он 'сотрудник безопасности Сбербанка' и скатился на прямые ложные угрозы
Vikosa
Сейчас главное бросить все возможные силы на поимку приступника ..
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