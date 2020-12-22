В Петербурге безмасочник погиб после конфликта в супермаркете у «Елизаровской»

Полиция Невского района Петербурга ищет покупателя из «Дикси», который не рассчитал силы, когда толкал безмасочника на кассе. Мужчина был госпитализирован из магазина, а позже умер.



Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, драка произошла воскресным вечером в «Дикси» на Бабушкина, 17. Там около девяти часов вечера повздорили покупатель в маске и покупатель без маски. Последний — 27-летний петербуржец — получил удар и отлетел в стену, ударившись головой. Медики зафиксировали у него ушиб головного мозга тяжёлой степени, разрыв селезёнки и кровопотерю. В больницу его доставили в крайне тяжёлом состоянии, но спасти не смогли — буквально через шесть часов после госпитализации мужчина умер.

