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В Петербурге безмасочник погиб после конфликта в супермаркете у «Елизаровской»

Полиция Невского района Петербурга ищет покупателя из «Дикси», который не рассчитал силы, когда толкал безмасочника на кассе. Мужчина был госпитализирован из магазина, а позже умер.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, драка произошла воскресным вечером в «Дикси» на Бабушкина, 17. Там около девяти часов вечера повздорили покупатель в маске и покупатель без маски. Последний — 27-летний петербуржец — получил удар и отлетел в стену, ударившись головой. Медики зафиксировали у него ушиб головного мозга тяжёлой степени, разрыв селезёнки и кровопотерю. В больницу его доставили в крайне тяжёлом состоянии, но спасти не смогли — буквально через шесть часов после госпитализации мужчина умер.

Труп направлен в морг для установления причины смерти, агрессора в маске ищут.

В конце ноября в петербургской маршрутке безмасочник убил жителя Мурино, сделавшего замечание и попросившего надеть средство защиты. Приезжий из Оренбуржья всадил обидчику нож в спину.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (67)

260551481
Любой, по первому свистку одевший намордник, по второму безропотно оденет ошейник!!!
sektor7
Указ 274 продлён президентом до 15 июня 2021 года. Он регулирует порядок нахождения ИГ. Весь этот год продлевался ровно по три мес с 15 марта. А тут сразу на полгода. Границы снг видимо не откроют. Лазейку через Белоруссию тоже прикрыли сегодня.
Зато готовится амнистия всем нарушителям миграционного режима.
zzz34
Масочники трусливые создания толкнуть и бежать
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