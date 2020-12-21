Нововоронежская Аленка не покинет родину, но станет Варварой. Она будет защищать от насильственной смерти

Памятнику постапокалиптической Аленке в Нововоронеже нашли нового хозяина. Монумент поставят у «Спортцентра».
После того, как власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке, забрать его себе захотел директор «Спортцентра» Сергей Акатов. Он решил переименовать девушку в Варвару и дать ей функции покровителя от внезапной и насильственной смерти. Инициатор установки памятника Борис Смольянинов 21 декабря рассказал изданию «Подъем», что дополнительно Акатову предложили сделать Варвару покровителем помидор с огурцами и поставить ее в огород.
Скульптуру поставили в честь 250-летия села Новая Аленовка, которое теперь превратилось в Нововоронеж. По легенде, Аленка жила именно в этом городке. Памятник вышел достойным — уже несколько дней его обсуждают в СМИ и соцсетях, прочно закрепив за изображением Аленки определение «постапокалиптическая».