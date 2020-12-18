В Мариинском театре и Филармонии ответили, почему выставляют в продажу зал целиком, а не 25% мест

В администрации Мариинского театра и Филармонии объяснили, почему на их сайтах при покупке билетов предлагается любое место в залах, не занятое другими слушателями, — а не только 25% мест, согласно постановлению Смольного.
«Филармония продает билеты не более, чем на разрешенные 25% посадочных мест, — заверили в пресс-службе учреждения культуры. — Как только продажи достигают общего разрешенного объема продаж, продажи останавливаются».
Аналогичная ситуация и в Мариинском театре — в его пресс-службе «Фонтанке» ответили, что их билетная система позволяет зрителю выбрать любое место в зале, «но из соображений безопасности сразу после покупки соседние места изымаются из продажи».
«Приобрести билеты рядом могут только зрители, которые подтвердили при покупке, что места предназначены для членов одной семьи или лиц, проживающих совместно, — обратили внимание в театре. — Продажа билетов закрывается по достижении разрешённого лимита на количество мест в зале».
В комитете по культуре напомнили, что обязательная шахматная рассадка в Петербурге не вводилась. Есть только ограничения на заполняемость в целом.
«Естественно, что у всех есть рекомендация рассаживать людей по залу, как это было сделано сейчас на Dance Open — людей равномерно распределяли по залу, чтобы не было скученности, — пояснили в пресс-службе комитета. — А так... люди сами покупают те билеты, которые хотят».
В последние дни читатели «Фонтанки» неоднократно обращались в редакцию с вопросами о правомерности действий культурных организаций. Напомним, сейчас в городе не имеют права посещать организации исполнительских искусств лица до 16 лет, а в период с 30 декабря по 10 января музеи, театры, концертные залы будут закрыты и для взрослых — если учреждение культуры не получило отдельного разрешения в Роспотребнадзоре. Зрителей в зале не должно быть больше 25% от числа мест. Остаются работать кинотеатры.