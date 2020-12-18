В Мариинском театре и Филармонии ответили, почему выставляют в продажу зал целиком, а не 25% мест

Аналогичная ситуация и в Мариинском театре — в его пресс-службе «Фонтанке» ответили, что их билетная система позволяет зрителю выбрать любое место в зале, «но из соображений безопасности сразу после покупки соседние места изымаются из продажи».

«Филармония продает билеты не более, чем на разрешенные 25% посадочных мест, — заверили в пресс-службе учреждения культуры. — Как только продажи достигают общего разрешенного объема продаж, продажи останавливаются».

В администрации Мариинского театра и Филармонии объяснили, почему на их сайтах при покупке билетов предлагается любое место в залах, не занятое другими слушателями, — а не только 25% мест, согласно постановлению Смольного.

«Приобрести билеты рядом могут только зрители, которые подтвердили при покупке, что места предназначены для членов одной семьи или лиц, проживающих совместно, — обратили внимание в театре. — Продажа билетов закрывается по достижении разрешённого лимита на количество мест в зале».



В комитете по культуре напомнили, что обязательная шахматная рассадка в Петербурге не вводилась. Есть только ограничения на заполняемость в целом.



«Естественно, что у всех есть рекомендация рассаживать людей по залу, как это было сделано сейчас на Dance Open — людей равномерно распределяли по залу, чтобы не было скученности, — пояснили в пресс-службе комитета. — А так... люди сами покупают те билеты, которые хотят».



В последние дни читатели «Фонтанки» неоднократно обращались в редакцию с вопросами о правомерности действий культурных организаций. Напомним, сейчас в городе не имеют права посещать организации исполнительских искусств лица до 16 лет, а в период с 30 декабря по 10 января музеи, театры, концертные залы будут закрыты и для взрослых — если учреждение культуры не получило отдельного разрешения в Роспотребнадзоре. Зрителей в зале не должно быть больше 25% от числа мест. Остаются работать кинотеатры.

