Книга «Необыкновенное обыкновенное чудо» первая в своём роде — в неё вошли рассказы подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского и популярных писателей. Книгу презентовали 18 декабря актёр и создатель фонда Константин Хабенский и писатель, один из авторов книги Александр Цыпкин.

Мероприятие прошло в атмосфере уютной гостиной. Константин Хабенский и другие гости прочитали несколько рассказов юных авторов из книги, поговорили про мечты и чудеса в их жизни, а также рассказали подробнее об исключительности этого проекта.

«Мальчишки и девчонки, которым помогает фонд, — настоящие эксперты в чудесах. Они искренне умеют радоваться простым вещам, замечать волшебство там, где мы, взрослые, проходим мимо. Кому, как не им, стать авторами книги про необыкновенное обыкновенное чудо. Подопечные нашего фонда ежедневно сражаются с трудностями и стойко проходят непростые этапы лечения и реабилитации. Идея подарить им положительные эмоции и отвлечь от забот таким необычным способом была нашей давней задумкой. И мы очень рады, что реализовали настолько уникальный и нужный для наших подопечных проект, дав им возможность почувствовать себя настоящими писателями», — сказал Константин Хабенский.

Произведения 12 подопечных Фонда Хабенского опубликованы вместе с рассказами Людмилы Улицкой, Людмилы Петрушевской, Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Александра Цыпкина, Дины Рубиной, Сергея Лукьяненко и других писателей.

Во время презентации, которая прошла на YouTube-канале Фонда Хабенского, у зрителей была возможность выиграть книгу, написав в комментариях, что для них значит чудо. Бумажная версия сборника уже поступила в продажу. Значительная часть вырученных средств с каждого экземпляра будет перечисляться в Фонд Константина Хабенского.