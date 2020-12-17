Мария Шарапова согласилась выйти замуж за британского бизнесмена Александра Гилкса. Об этом 17 декабря бывшая теннисистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.



«Я сказала «да» с первого дня знакомства. Это был наш маленький секрет, ведь так?» — написала она под фотографией со своим избранником, добавив к посту смайлики с кольцом и шампанским.