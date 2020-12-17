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Мария Шарапова объявила о помолвке. Её избранник – миллионер и друг британских принцев

Мария Шарапова согласилась выйти замуж за британского бизнесмена Александра Гилкса. Об этом 17 декабря бывшая теннисистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я сказала «да» с первого дня знакомства. Это был наш маленький секрет, ведь так?» — написала она под фотографией со своим избранником, добавив к посту смайлики с кольцом и шампанским.

Мария Шарапова — самая успешная российская теннисистка в истории, одна из десяти женщин, которая обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого Шлема, но в разные годы). В феврале этого года она объявила о завершении карьеры, а в октябре дебютировала в рейтинге самых богатых женщин США с состоянием 200 млн долларов.

Александр Гилкс — бизнесмен, состояние которого насчитывает миллионы. Ему принадлежат акции в крупных американских компаниях, а также аукционный дом, который занимается онлайн-торговлей произведениями изобразительного искусства. Помимо США, он весьма известен в Великобритании. Его называют другом британских принцев Уильяма и Гарри.

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