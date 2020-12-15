Три мангуста, краснорукий тамарин и какаду совершили путешествие из Сибири в Ленобласть через Пулково

За один день ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошли три мангуста, какаду и тамарин. В Петербург они прибыли не из жаркой Африки или влажных лесов Южной Америки, а из снежной Сибири.

Как сообщает 15 декабря пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в субботу, 12 декабря, сотрудники ведомства проверили сразу четырех экзотических зверей и птицу. Нарушений при перевозке трёх полосатых мангустов, белого какаду и краснорукого тамарина не выявили, и животные продолжили путь. Везли их из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило индивидуальному предпринимателю из Ленинградской области.