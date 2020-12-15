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Три мангуста, краснорукий тамарин и какаду совершили путешествие из Сибири в Ленобласть через Пулково

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

За один день ветеринарный контроль в аэропорту Пулково прошли три мангуста, какаду и тамарин. В Петербург они прибыли не из жаркой Африки или влажных лесов Южной Америки, а из снежной Сибири.

Как сообщает 15 декабря пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в субботу, 12 декабря, сотрудники ведомства проверили сразу четырех экзотических зверей и птицу. Нарушений при перевозке трёх полосатых мангустов, белого какаду и краснорукого тамарина не выявили, и животные продолжили путь. Везли их из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило индивидуальному предпринимателю из Ленинградской области.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Полосатый мангуст — хищное млекопитающее из семейства виверровых, внешне напоминающее хорька. Обитают они в саваннах и лесах Африки южнее Сахары. В длину зверек достигает 45 см, а весить может до 2,25 кг. Белый, или большой белохохлый какаду обитает на Молуккских островах в Индонезии в Юго-Восточной Азии. Длина тела этого попугая может достигать полуметра, а размах крыльев бывает до 31 см. Краснорукий тамарин — это небольшая обезьяна с длиной тела до 28 см и весом до 550 г. Ее ареалом обитания являются леса северо-востока Южной Америки.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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