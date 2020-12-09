Декабрь увеличил время ожидания в метро на 20 секунд в час пик. Самая задумчивая петербургская линия — фиолетовая.

Детализация по интервалам движения содержится в ответе предприятия на запрос читателя «Фонтанки», которым тот 9 декабря поделился с редакцией. Как и сообщал ранее комтранс, количество поездов было сокращено на 10 и сейчас составляет 185. Соответственно, изменилось и расписание. На 1-й линии средний расчетный интервал в пиковые часы составляет сейчас 2,3 минуты (до декабря — 2,1 минуты); на 2-й — 2,1 мин. (1,9 мин.), на 3-й — 2,5 мин. (2,3 мин.), на 4-й — 2,4 мин. (2,2 мин.), на 5-й — 2,9 мин. (2,7 мин.). По выходным дням график не менялся.

При этом в предприятии уточнили, что увеличение интервала допускается ранним утром и поздним вечером на отдельных участках линий — как правило, прилегающих к депо. Это связано с технологическими операциями по приему и отправлению поездов, а также маневровой работе станций.



Расчетная вместимость одного вагона петербургского метро — 170 человек. В ноябре-декабре пассажиропоток снизился на 37–39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; среднее наполнение в час пик не превышает 110 человек.

