Спецпредставитель по вопросам устойчивого развития, член попечительского совета МАЭ РАН Анатолий Чубайс знает, как надо развивать Кунсткамеру. Несколько полезных советов он дал руководству музея во время своего визита 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба Кунсткамеры, Чубайс и представители музея обсудили перспективы развития музея и планы реэкспозиции за историческим конференц-столом, за которым в середине XVIII века собирались первые российские академики.

«Кунсткамера впечатляет, — признался по итогам встречи чиновник. — Здесь собран немыслимый культурный слой, в России, да и в мире, — таких мест по пальцам пересчитать. Но, конечно, нужен какой-то новый современный взгляд. То богатство, которое здесь собрано начиная с петровских времён, в 21-м веке должно быть как-то переосмыслено и с точки зрения визуализации, и с точки зрения подачи. Сколько Кунсткамера принимает в год? 600 тысяч человек. Это серьезно. В моём понимании поток можно удвоить. Если адекватно вложить средства и соединить их с планами по содержательному реэкспонированию, и всё это наложить на идею «человек — народы — наука», которая у вас есть, мне это кажется очень интересным и сильным».