Спецпредставитель по вопросам устойчивого развития, член попечительского совета МАЭ РАН Анатолий Чубайс знает, как надо развивать Кунсткамеру. Несколько полезных советов он дал руководству музея во время своего визита 6 декабря.
Как сообщает пресс-служба Кунсткамеры, Чубайс и представители музея обсудили перспективы развития музея и планы реэкспозиции за историческим конференц-столом, за которым в середине XVIII века собирались первые российские академики.
«Кунсткамера впечатляет, — признался по итогам встречи чиновник. — Здесь собран немыслимый культурный слой, в России, да и в мире, — таких мест по пальцам пересчитать. Но, конечно, нужен какой-то новый современный взгляд. То богатство, которое здесь собрано начиная с петровских времён, в 21-м веке должно быть как-то переосмыслено и с точки зрения визуализации, и с точки зрения подачи. Сколько Кунсткамера принимает в год? 600 тысяч человек. Это серьезно. В моём понимании поток можно удвоить. Если адекватно вложить средства и соединить их с планами по содержательному реэкспонированию, и всё это наложить на идею «человек — народы — наука», которая у вас есть, мне это кажется очень интересным и сильным».
Сегодня в Петербурге отмечали День Кунсткамеры. Эта традиция появилась три года назад, и 6 декабря выбрано потому, что из всех исторических дат, связанных с Кунсткамерой, точно известно только это число — день открытия музея в специально построенном здании на набережной Невы. Старт дал полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвели директор МАЭ РАН Андрей Головнёв и специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, назначенный на эту должность 4 декабря.
В 14 часов Кунсткамера открылась для посетителей, вход был бесплатным. За день музей посетили около 900 человек.