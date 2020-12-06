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Чубайс придумал, как удвоить посещаемость Кунсткамеры. Надо вложить и соединить, а потом всё это наложить

Спецпредставитель по вопросам устойчивого развития, член попечительского совета МАЭ РАН Анатолий Чубайс знает, как надо развивать Кунсткамеру. Несколько полезных советов он дал руководству музея во время своего визита 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба Кунсткамеры, Чубайс и представители музея обсудили перспективы развития музея и планы реэкспозиции за историческим конференц-столом, за которым в середине XVIII века собирались первые российские академики.

«Кунсткамера впечатляет, — признался по итогам встречи чиновник. — Здесь собран немыслимый культурный слой, в России, да и в мире, — таких мест по пальцам пересчитать. Но, конечно, нужен какой-то новый современный взгляд. То богатство, которое здесь собрано начиная с петровских времён, в 21-м веке должно быть как-то переосмыслено и с точки зрения визуализации, и с точки зрения подачи. Сколько Кунсткамера принимает в год? 600 тысяч человек. Это серьезно. В моём понимании поток можно удвоить. Если адекватно вложить средства и соединить их с планами по содержательному реэкспонированию, и всё это наложить на идею «человек — народы — наука», которая у вас есть, мне это кажется очень интересным и сильным».

Сегодня в Петербурге отмечали День Кунсткамеры. Эта традиция появилась три года назад, и 6 декабря выбрано потому, что из всех исторических дат, связанных с Кунсткамерой, точно известно только это число — день открытия музея в специально построенном здании на набережной Невы. Старт дал полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвели директор МАЭ РАН Андрей Головнёв и специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, назначенный на эту должность 4 декабря.

Фото: Пресс-служба Кунсткамеры
Фото: Пресс-служба Кунсткамеры
Фото: Пресс-служба Кунсткамеры
Фото: Пресс-служба Кунсткамеры

В 14 часов Кунсткамера открылась для посетителей, вход был бесплатным. За день музей посетили около 900 человек.

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Комментарии (13)

IvanLoh
Остап Бендер отдыхает
howo
Разрешить работать только кунсткамере, остальные музеи не открывать.
Nemcoff
Кунскамеру конечно модернизировать надо, хотя из уст Чубайса это звучит пугающие.
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