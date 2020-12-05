Студенты Бонча просят спасти университет от превращения в филиал столичного вуза

Студенты и выпускники СПбГУТ имени М.А. Бонч-Бруевича обнародовали открытое письмо, в котором выступают против перепрофилирования университета в филиал МТУСИ в Санкт-Петербурге.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось. Мы подготовили открытое письмо с обращением к губернатору и другим ведомствам, а также создали петицию с подробностями о предполагаемых последствиях», — сообщили активисты 5 декабря в паблике университета «ВКонтакте».

Федеральное агентство связи планирует реорганизацию СИбГУТИ, ПГУТИ и СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Последний собираются присоединить к МТУСИ, как и Поволжский университет связи и Сибирский университет телекоммуникаций и информатики.