FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Студенты Бонча просят спасти университет от превращения в филиал столичного вуза

Студенты и выпускники СПбГУТ имени М.А. Бонч-Бруевича обнародовали открытое письмо, в котором выступают против перепрофилирования университета в филиал МТУСИ в Санкт-Петербурге.

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось. Мы подготовили открытое письмо с обращением к губернатору и другим ведомствам, а также создали петицию с подробностями о предполагаемых последствиях», — сообщили активисты 5 декабря в паблике университета «ВКонтакте».

Федеральное агентство связи планирует реорганизацию СИбГУТИ, ПГУТИ и СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Последний собираются присоединить к МТУСИ, как и Поволжский университет связи и Сибирский университет телекоммуникаций и информатики.

«Более 13 тысяч студентов СПбГУТ сегодня готовы сказать «нет» такой «оптимизации». Потому что ликвидация такого эффективного и сильного университета, как Бонч, превращение его в филиал столичного вуза, нанесет существенный удар по качеству подготовки кадров, по судьбе каждого из нас. Понижение статуса может привести к перебоям с финансированием, закрытию направлений подготовки, расформированию аспирантуры и военно-учебного центра, сворачиванию научных исследований, оттоку высококвалифицированных преподавателей», — отмечается в открытом письме.

С просьбой не допустить ликвидации и превращения вуза в филиал МТУСИ студенческий совет СПбГУТ обращается к губернатору Санкт-Петербурга, Профсоюзу работников связи, депутатскому корпусу, к профильному комитету Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Wernum
Если только в одном Бонче 13 тысяя студентов, то это уже очень много. Сколько же будет в объединенном мегавузе? И зачем плодить таких неповоротливых монстров? Неужели только ради того, чтобы сэкономить на зарплатах ректора и проректоров? Но ведь под укрупнение московский ректор может повысить себе зарплату.

В общем, слишком много вопросов.
Djnyana
ЛЭИС им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, насколько я понимаю, - рассадник ФСБ, это, например для меня - известно давно, но - это секретная информация! )))
261932711
Бонч - Шмонч, МТУСИ- Труси, .. тем кто занимается "оптимизацией" это всё пустые звуки т.к. образование у них коридорное, воспитание скверное, а интеллехт "швейцарский" - "чегоизволитвашебродие?". Университет вон уже превратили в строевую часть практически, а чего уж говорить про все эти прикладные, отраслевые недоуниверситеты и псевдоакадемии... действительно, потеря не велика т.к. нет там и не было никогда никаких свобод и научных школ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний