Студенты Бонча просят спасти университет от превращения в филиал столичного вуза

Студенты и выпускники СПбГУТ имени М.А. Бонч-Бруевича обнародовали открытое письмо, в котором выступают против перепрофилирования университета в филиал МТУСИ в Санкт-Петербурге.
«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось. Мы подготовили открытое письмо с обращением к губернатору и другим ведомствам, а также создали петицию с подробностями о предполагаемых последствиях», — сообщили активисты 5 декабря в паблике университета «ВКонтакте».
Федеральное агентство связи планирует реорганизацию СИбГУТИ, ПГУТИ и СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Последний собираются присоединить к МТУСИ, как и Поволжский университет связи и Сибирский университет телекоммуникаций и информатики.
«Более 13 тысяч студентов СПбГУТ сегодня готовы сказать «нет» такой «оптимизации». Потому что ликвидация такого эффективного и сильного университета, как Бонч, превращение его в филиал столичного вуза, нанесет существенный удар по качеству подготовки кадров, по судьбе каждого из нас. Понижение статуса может привести к перебоям с финансированием, закрытию направлений подготовки, расформированию аспирантуры и военно-учебного центра, сворачиванию научных исследований, оттоку высококвалифицированных преподавателей», — отмечается в открытом письме.
С просьбой не допустить ликвидации и превращения вуза в филиал МТУСИ студенческий совет СПбГУТ обращается к губернатору Санкт-Петербурга, Профсоюзу работников связи, депутатскому корпусу, к профильному комитету Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.