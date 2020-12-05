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Японский зонд отправил на Землю грунт астероида Рюгу. Учёные ищут в нём ответ на главный вопрос о жизни

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно завершил операцию по сбросу капсулы с грунтом астероида Рюгу на Землю. Об этом 5 декабря сообщает официальном твиттер-аккаунт миссии.

«Основываясь на информации (телеметрии) с космического корабля и данных Доплера, было подтверждено, что капсула отделилась», — говорится в сообщении.

Японский зонд доставил грунт астероида Рюгу. Учёные ищут в нём ответ на главный вопрос о жизни

Ожидается, что капсула приземлится в Австралии.

Астероид Рюгу имеет в диаметре всего 900 метров. «Хаябуса-2», название которого означает «сокол», приблизился к астероиду в июне 2018 года и сначала высадил на его поверхность двух роботов, Rover-1A и Rover-1B, которые сделали фотографии поверхности астероида и выбрали точку для посадки зонда.

Ученые полагают, что на Рюгу они смогут найти ответы на вопрос о зарождении Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад и жизни на Земле.

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Комментарии (1)

alex_k
Бог создал Вселенную. Тут и так все ясно
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