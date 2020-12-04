Платная парковка на улице Рубинштейна заработает 7 декабря. Стоянка обойдётся в 60 рублей в час

Зона платной парковки на улице Рубинштейна начнет работу 7 декабря. Она будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00, сообщают 4 декабря в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга».
На улице установлены 3 паркомата: у домов № 3, 25 и 26. Также размещены дорожные знаки и нанесена разметка. Зона будет включать в себя 104 парковочных места, 11 из которых предназначены для размещения транспортных средств маломобильных групп населения.
Часовая парковка легковых автомобилей обойдется в 60 рублей, мотоциклистам нужно будет платить 30. Стоимость размещения грузовых автомобилей и автобусов составит 120 рублей в час. Оплачивать ее можно как в паркоматах, так и по СМС-сообщению по номеру 2722, а также через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга».
Для жителей улицы Рубинштейна предусмотрены льготы — они имеют право оформить парковочное разрешение с трехлетним сроком действия. За год им будет необходимо заплатить 1800 рублей. Бесплатно оформить разрешение могут участники Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», многодетные семьи и владельцы электромобилей.
Местные жители неоднократно просили навести порядок на главной барной улице города. Попытки регламентировать ночную жизнь уже предпринимаются. С 20 октября на Рубинштейна запретили движение транспорта в выходные дни — с 22:00 пятницы до 8:00 утра субботы и в эти же часы — в ночь с субботы на воскресенье. Хотя в первые дни гости барной магистрали правила проигнорировали, о чем рассказывала «Фонтанка».
Сейчас в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на тех улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год может вырасти вдвое, но речь именно о предельных значениях.
КРТИ лишь в этом году получил возможность штрафовать нарушителей в пилотной зоне платной парковки в центре Петербурга, созданной еще 5 лет назад. С новыми возможностями пришли и новые проблемы: «Фонтанка» писала о случаях, когда автовладельцам начисляют один штраф за другим, считая нарушение завершенным в конце каждого дня, а также о том, как штрафуют инвалидов. Кроме того, угроза наказания заставила петербуржцев идти московским путем — снимать с припаркованных машин госномера.