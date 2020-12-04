Платная парковка на улице Рубинштейна заработает 7 декабря. Стоянка обойдётся в 60 рублей в час

Зона платной парковки на улице Рубинштейна начнет работу 7 декабря. Она будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00, сообщают 4 декабря в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга».



На улице установлены 3 паркомата: у домов № 3, 25 и 26. Также размещены дорожные знаки и нанесена разметка. Зона будет включать в себя 104 парковочных места, 11 из которых предназначены для размещения транспортных средств маломобильных групп населения.

Часовая парковка легковых автомобилей обойдется в 60 рублей, мотоциклистам нужно будет платить 30. Стоимость размещения грузовых автомобилей и автобусов составит 120 рублей в час. Оплачивать ее можно как в паркоматах, так и по СМС-сообщению по номеру 2722, а также через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга».