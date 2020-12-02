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Боткинской больнице выделят почти 160 млн на реанимационное оборудование

Заксобрание Петербурга 2 декабря приняло поправки в бюджет города на 2020 год. В рамках принятых поправок Боткинская больница получит дополнительно 159 млн рублей из Резервного фонда.

Как пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, средства для Боткинской больницы пойдут на реанимационное и пульмонологическое оборудование, а также средства индивидуальной защиты для медработников в «красной зоне». Еще 9,6 млн рублей на закупку медоборудования получит Городская клиническая больница № 14.

Всего расходы города на текущий год вырастут до 718,7 млрд рублей (плюс 9,1 млрд), доходы казны — до 639,7 млрд рублей (плюс 29,8 млрд). Расходы на стимулирующие выплаты медикам, работающим с «ковидными» больными, увеличены на 1,58 млрд рублей.

Кроме того, районным администрациям добавили денег на перепрофилирование медучреждений: Московский получил 118 млн рублей, Петродворцовый, — почти 85 млн рублей, Курортный — 19 млн рублей.

При этом депутаты отклонили поправку, которую предложила Партия Роста, — добавить на закупку лекарств для больных коронавирусом еще 400 млн рублей из Резервного фонда города.

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Комментарии (1)

USSR_forever
мне кажется что не только Боткинской надо выделить денег - надо во все больницы поставить новое оборудование, нужно резать в других местах - например отложить строительство части станций метрополитена (многим это не нужно, с учётом грядущего повышения - наверняка большинству сейчас нужно нормальное мед.обслуживаение в пандемию)...
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