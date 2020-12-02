Боткинской больнице выделят почти 160 млн на реанимационное оборудование

Заксобрание Петербурга 2 декабря приняло поправки в бюджет города на 2020 год. В рамках принятых поправок Боткинская больница получит дополнительно 159 млн рублей из Резервного фонда.



Как пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, средства для Боткинской больницы пойдут на реанимационное и пульмонологическое оборудование, а также средства индивидуальной защиты для медработников в «красной зоне». Еще 9,6 млн рублей на закупку медоборудования получит Городская клиническая больница № 14.

Всего расходы города на текущий год вырастут до 718,7 млрд рублей (плюс 9,1 млрд), доходы казны — до 639,7 млрд рублей (плюс 29,8 млрд). Расходы на стимулирующие выплаты медикам, работающим с «ковидными» больными, увеличены на 1,58 млрд рублей.