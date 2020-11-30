Всероссийский центр изучения общественного мнения отчитался о толерантности россиян к экологическим проблемам. 26% респондентов в Санкт-Петербурге заявили, что за последние два-три года экологическая ситуация «скорее ухудшилась», и лишь 17% видят улучшения, гласят опубликованные 30 ноября цифры.

При этом принять участие в акциях протеста против ухудшения экологической ситуации однозначно готовы лишь 2% жителей Петербурга и Москвы. «Безусловно да» ответил каждый пятидесятый собеседник государственной службы социологии. 19% «скорее» готовы выйти. 39% скорее не готовы протестовать за экологию. 36% сказали своё решительное «безусловно нет».

29% петербуржцев считают, что «экозащитное движение пытается заручиться поддержкой властей, но власть игнорирует эти попытки». Каждый двенадцатый участник исследования (8%) считает, что «власть и экозащитное движение игнорируют друг друга», а ещё 4% видят активное и результативное взаимодействие чиновников и экоактивистов.



«Гражданская солидарность обретает порой буквально стихийную силу. Яркий тому пример — разлив нефтепродуктов в Норильске и ЧП на Камчатке. В таких случаях важно придерживаться политики информационной открытости, демонстрировать результаты работ по устранению и предотвращению подобных ситуаций в будущем. Государственная политика на сегодняшний день выстраивается таким образом, чтобы гражданская сознательность и созидательная позиция в вопросах защиты окружающей среды обретала проактивность. Наша общая задача — отказаться от национального убеждения «горе объединяет», ведь объединяет будущее. Все мы хотим одного: сохранить воду, воздух, леса и чистую землю для тех, кто придёт после нас. И эта ответственность персональная», — комментирует данные директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

