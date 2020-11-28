Кудрин прогнозирует падение российской экономики и миллион новых бедных. Спад в РФ будет меньше, чем в ЕС

Российская экономика до конца года может сократиться до 4,5%. Об этом заявил глава Счетной палаты.
«Я думаю, [cпад в экономике РФ в 2020 году составит] больше 4%, может быть 4,5%», — цитирует 28 ноября заявление Алексея Кудрина ТАСС.
Глава Счетной палаты РФ также предупредил, что число бедных в стране вырастет почти на 1 миллион человек. «У нас примерно на миллион (человек) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка», — сказал чиновник.
Кудрин спрогнозировал годовой экономический спад до 4,5% и значительное снижение уровня жизни. «Последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, уже за этот год у нас падение будет очень высоким», — полагает он. По его словам, экономика других стран будет падать быстрее росссийской. Так, ВВП ЕС может опуститься «даже на 9%», а Великобритании — на 11%.
Кудрин и раньше предупреждал о том, что «мировая экономика немножко притормозит». В середине октября он говорил о сокращении ВВП России более 4%.
Президент Владимир Путин в ноябре также констатировал, что в 2020 году ВВП страны может упасть на 3,9%. Такой же прогноз давало и Минэкономразвития. По расчетам ведомства, уже в 2021 году ВВП при этом вырастет на 3,3%.