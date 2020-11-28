Кудрин прогнозирует падение российской экономики и миллион новых бедных. Спад в РФ будет меньше, чем в ЕС

Российская экономика до конца года может сократиться до 4,5%. Об этом заявил глава Счетной палаты.



«Я думаю, [cпад в экономике РФ в 2020 году составит] больше 4%, может быть 4,5%», — цитирует 28 ноября заявление Алексея Кудрина ТАСС.

Глава Счетной палаты РФ также предупредил, что число бедных в стране вырастет почти на 1 миллион человек. «У нас примерно на миллион (человек) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка», — сказал чиновник.