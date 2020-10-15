ВВП захлестнула вторая волна. Кудрин повысил прогноз падения экономики

Снижение ВВП России в 2020 году превысит прогноз Минэкономразвития и составит от 4,2% до 4,8%, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета, опубликованного 15 октября на сайте ведомства.



Согласно прогнозам, прирост ВВП на 3,3% в 2021 году не компенсирует падение на 3,9% в 2020 году, при этом на докризисный уровень российская экономика выйдет уже в третьем квартале 2021 года.



«В 2022 и 2023 годах ВВП будет расти темпами не ниже 3% в год, что на фоне показателей последних лет является довольно амбициозной задачей (с 2013 года максимальный темп прироста ВВП не превышал 2,5%, а среднегодовой темп прироста с 2013 по 2019 год составил всего 0,9%), — говорится в документе. — По оценке Счетной палаты, темпы роста российской экономики в 2021–2023 годах не превысят 3%. А в условиях более медленного восстановления мировой экономики и введения частичных ограничений в ряде стран в период между осенью 2020 года и весной 2021 года (вторая волна пандемии) рост ВВП будет в диапазоне около 2%».

