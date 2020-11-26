За 10 месяцев продукты в России подорожали в три раза больше, чем в ЕС

Рост цен на продукты питания в РФ за январь-октябрь 2020 года составил 4,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4%, следует из опубликованных в четверг данных Федеральной службы статистики (Росстат), которую 26 ноября приводит «Интерфакс».



При этом в октябре цены на продукты питания в РФ подскочили на 0,8%, а в Евросоюзе выросли на 0,3%.



В России за январь-октябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — 11,8% (в ЕС прирост цен на них составил 0,9%) и фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).

