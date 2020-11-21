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Пандемия породила новое понятие. В Госдуму внесён законопроект о «вынужденно безработных»

В России предлагается установить новую категорию безработных — «вынужденно безработный».

Соответствующий законопроект, как сообщает 21 ноября РИА Новости, в Госдуму РФ внести депутаты фракции КПРФ. Они в пояснительной записке отмечают, что в условиях коронавирусных ограничений многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить деятельность, что привело к задержкам и невыплатам зарплат. Однако сейчас по закону граждане, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются безработными.

Таких людей, лишённых работы из-за временного запрета деятельности в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, предлагается отнести к категории «вынужденно безработный». «Вынужденно безработным» гражданам должно выплачиваться пособие <…> не менее средней месячной заработной платы такого гражданина и не ниже размера МРОТ», — говорится в пояснительной записке.

С работодателя на это время снимается обязанность платить зарплату, но он не имеет права расторгать трудовой договор по своей инициативе. Авторы законопроекта рассчитывают, что он поможет выжить организациям, попавшим сейчас в сложную финансовую ситуацию.

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Комментарии (4)

260618801
Если добавят понятие "вынужденно безработный", то через некоторое время остальных безработных могут перевести в категорию "безработный по собственному желанию" и на этом основании не платить им пособие.
RemyMartin
Принтер по прежнему исправен.
Modest_5e4ce41f7533b
Мы таки придем к Коммунизму.
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