На опубликованных кадрах видно, что он делает тому искусственное дыхание и массаж сердца. Однако, как ранее сообщалось, спасти человека не удалось.

Мужчина, обвиняемый в убийстве пассажира маршрутки из-за замечания по поводу отсутствия маски, пытался оказать ему первую помощь. Об этом свидетельствует видеозапись, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки» днем 20 ноября.

Организация зарегистрирована в декабре 1997 года на Рябовском шоссе в микрорайоне Ржевка и занимается экспертизой материалов брони автомобилей, бронежилетов, шлемов, щитов, защитных стекол, пиротехники и дверей банковских хранилищ и сейфов. Центр организован на базе Ржевского артиллерийского полигона, на котором, в частности, проходили испытания установки залпового огня «Катюша» БМ-13, автоматы Калашникова всех модификаций и современный танк Т-90.



Описываемые события произошли вечером 17 ноября. Муринец попросил двоих пассажиров маршрутки надеть маски, но получил отказ. Между ними завязался конфликт. «Безмасочник» отреагировал бранью, за что получил по лицу. «Фонтанка» показывала видео, где запечатлено то, как разворачивалась ссора. Затем она переросла в драку, но уже на улице. В итоге бездыханное тело просившего пару воспользоваться СИЗ было найдено с ножевым ранением у дома 10/1 по Индустриальному проспекту. Убили его ножом в спину.



Задержанный по подозрению в этом преступлении 40-летний оренбуржец ранее уже был судим за наркотики и нанесение тяжких телесных, теперь в отношении него возбуждено дело об убийстве. На его странице в социальной сети установлена аватарка с изображением двустволки после выстрела и надписью «Я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила меня отвечать взаимностью». Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Вину он признал.

