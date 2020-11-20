Житель Мурино, убитый за просьбу надеть маску в маршрутке Петербурга, обратился к буйному пассажиру интеллигентно, тот отреагировал неадекватно. Это следует из видео с камеры, размещённой в автобусе. «Фонтанка» публикует ролик 20 ноября.



На кадрах 53-летний житель Мурино спокойно подходит к паре пассажиров, сидящих без масок. Судя по жестам, он просит их надеть защиту. Мужчина сразу же воспринимает просьбу в штыки и начинает всячески оскорблять оппонента. «Фонтанка» убрала звук из видео, так как этого требует законодательство.