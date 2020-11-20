Житель Мурино, убитый за просьбу надеть маску в маршрутке Петербурга, обратился к буйному пассажиру интеллигентно, тот отреагировал неадекватно. Это следует из видео с камеры, размещённой в автобусе. «Фонтанка» публикует ролик 20 ноября.
На кадрах 53-летний житель Мурино спокойно подходит к паре пассажиров, сидящих без масок. Судя по жестам, он просит их надеть защиту. Мужчина сразу же воспринимает просьбу в штыки и начинает всячески оскорблять оппонента. «Фонтанка» убрала звук из видео, так как этого требует законодательство.
В какой-то момент муринец не выдерживает и даёт безмасочнику оплеуху, тот перепрыгивает через сиденье и бежит за обидчиком. Оба оказываются на улице, где погоня продолжается. В итоге просивший пару воспользоваться СИЗ был найден мёртвым у дома 10/1 по Индустриальному проспекту. Убили его подло — ножом в спину.
Задержанный 40-летний оренбуржец уже был ранее судим за наркотики и нанесение тяжких телесных, теперь в отношении него возбуждено дело об убийстве. На его странице в социальной сети установлена аватарка с изображением двустволки после выстрела и надписью «Я всегда хотел отвечать людям добром, но жизнь научила меня отвечать взаимностью».