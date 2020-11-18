Путин ввел коронавирусные доплаты для студентов медицинских вузов и медучилищ

Президент России на совещании по поводу ситуации с коронавирусом заявил о расширении выплат за работу с COVID-19.
«Надо предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом», — заявил 18 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, доплаты для студентов медицинских вузов составят 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медучилищ — 7 тысяч.
Глава государства также напомнил, что с ноября работающим с COVID-19 медикам премии платят не за месяц, а по количеству отработанных часов.
С начала пандемии в России выявили уже 1 991 998 случаев COVID-19.