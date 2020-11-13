Салон красоты в Мурино попал под уголовное дело. Клиентка вышла из солярия с ожогами II степени

Следственный комитет после проверки публикаций в СМИ возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Петербурженка после восьми минут в солярии получила ожоги всего тела.



О возбуждении дела 13 ноября сообщает областной следком. Речь идет о салоне красоты «Челка» в Мурино. Посещала его потерпевшая в первой половине октября. Через пару дней у нее начало гореть лицо, а затем и все остальное тело. Медики диагностировали ожог II степени. На лечение пришлось потратить около 10 тысяч рублей, полная регенерация кожи займет до года.

