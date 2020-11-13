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13.11.2020 17:20
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Салон красоты в Мурино попал под уголовное дело. Клиентка вышла из солярия с ожогами II степени

Следственный комитет после проверки публикаций в СМИ возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Петербурженка после восьми минут в солярии получила ожоги всего тела.

О возбуждении дела 13 ноября сообщает областной следком. Речь идет о салоне красоты «Челка» в Мурино. Посещала его потерпевшая в первой половине октября. Через пару дней у нее начало гореть лицо, а затем и все остальное тело. Медики диагностировали ожог II степени. На лечение пришлось потратить около 10 тысяч рублей, полная регенерация кожи займет до года.

Девушка не в первый раз была в солярии и знает, что должны были проконсультировать и показать, как им пользоваться, но подобного не произошло. Она также утверждает, что и после полученного диагноза представители салона на встречу ей не пошли. Подозреваемых в деле пока нет.

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Комментарии (4)

Brandora
Что за странное дело?
"Следственный комитет после проверки публикаций в СМИ возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг" - после каких публикаций? в каких сми?

Нет, правда интересно, на какие СМИ так тонко реагирует Следком, возбуждая дела по таким ничтожным зчркн странноватым поводам?
Сколько надо публикаций и в каких конкретно СМИ?
Заявление подавать при этом не обязательно? доказывать ничего не надо?
что это вообще, что это
Spirit3673
Пункт назначения, часть 3 про солярий, если я помню
USSR_forever
хотелось бы подробностей..... т.к. без них нет полной картины происшествия.... если солярий лампы менял - то они не причём... если мадам залезла в турбосолярий на полчаса - то ничего удивительного....
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