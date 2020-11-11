На набережной Фонтанки пассажирке такси пришлось прыгать из машины. Она утверждает, что водитель был неадекватен

Оставив внутри сумку, пассажирка такси пошла на отчаянные меры и выпрыгнула из такси в центре Петербурга на ходу. Полиция ищет подозрительного водителя.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, к полиции 23-летняя девушка обратилась около девяти часов вечера. Ей пришлось прыгать из машины на ходу, когда та двигалась по Московскому проспекту и преодолевала перекресток с набережной Фонтанки. Девушку увезли в больницу, ее состояние уточняется.

По ее словам, водитель вел себя неадекватно и не реагировал на просьбы остановиться и выпустить из машины. По данным «Фонтанки», она ехала на белом «Фольксвагене», заказав машину через «Яндекс.Такси». В салоне остались ноутбук, кошелек и документы. На автомобиль объявлена ориентировка, его ищут. В открытой базе выданных таксистам разрешений на перевозку автомобиль с названными девушкой номерами «Фонтанке» найти не удалось.