Беспилотные такси-дроны испытали над Сеулом. В воздух подняли пассажирский и несколько почтовых

Мероприятие было организовано министерством транспорта Республики Корея и мэрией Сеула, а взлетную площадку оборудовали на набережной реки Ханган, сообщает ТАСС . Двухместный беспилотник китайского производства успешно взлетел, сделал несколько кругов над рекой и приземлился на то же место, а параллельно в воздухе летали несколько небольших почтовых дронов.

В Сеуле 11 ноября прошла демонстрация беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В министерстве транспорта Южной Кореи планируют уже в 2028 году полноценно запустить работу беспилотного воздушного такси.

Координировала передвижение всех беспилотников созданная южнокорейскими инженерами система K-drone. Она контролирует высоту, скорость и направление полета беспилотных воздушных судов, не допуская опасных ситуаций. Сейчас она способна обеспечивать безопасное нахождение в воздухе нескольких аппаратов одновременно, но впоследствии ее возможности расширят.

Впервые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов прошли в центре мегаполиса. Ранее испытания проводили в безлюдных районах Южной Кореи.

Также макеты своих разработок в области беспилотных такси на мероприятии представили компании Hanwha и Hyundai, которые сейчас занимаются созданием воздушного такси в Южной Корее. Демонстрационные экземпляры сделаны в масштабе 1:3, реальные дроны-такси смогут перевозить одновременно 5 человек, взлетать и садиться они будут вертикально. Рабочие прототипы, по словам представителей фирм, планируется создать в 2022 году, а в 2025 году — запустить коммерческое производство.