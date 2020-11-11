FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
76.40р90.36р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
11.11.2020 17:55
0
Печать

Беспилотные такси-дроны испытали над Сеулом. В воздух подняли пассажирский и несколько почтовых

Скриншот из видео канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/DibuGLwr-n8" dir="auto">Platoon Magazine Channel</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот из видео канала Platoon Magazine Channel на Youtube

В Сеуле 11 ноября прошла демонстрация беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В министерстве транспорта Южной Кореи планируют уже в 2028 году полноценно запустить работу беспилотного воздушного такси.

Мероприятие было организовано министерством транспорта Республики Корея и мэрией Сеула, а взлетную площадку оборудовали на набережной реки Ханган, сообщает ТАСС. Двухместный беспилотник китайского производства успешно взлетел, сделал несколько кругов над рекой и приземлился на то же место, а параллельно в воздухе летали несколько небольших почтовых дронов.

Координировала передвижение всех беспилотников созданная южнокорейскими инженерами система K-drone. Она контролирует высоту, скорость и направление полета беспилотных воздушных судов, не допуская опасных ситуаций. Сейчас она способна обеспечивать безопасное нахождение в воздухе нескольких аппаратов одновременно, но впоследствии ее возможности расширят.

Впервые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов прошли в центре мегаполиса. Ранее испытания проводили в безлюдных районах Южной Кореи.

Также макеты своих разработок в области беспилотных такси на мероприятии представили компании Hanwha и Hyundai, которые сейчас занимаются созданием воздушного такси в Южной Корее. Демонстрационные экземпляры сделаны в масштабе 1:3, реальные дроны-такси смогут перевозить одновременно 5 человек, взлетать и садиться они будут вертикально. Рабочие прототипы, по словам представителей фирм, планируется создать в 2022 году, а в 2025 году — запустить коммерческое производство.

Скриншот из видео канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/DibuGLwr-n8" dir="auto">Platoon Magazine Channel</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот из видео канала Platoon Magazine Channel на Youtube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний