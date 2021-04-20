Робогрузовики пустят на улицы Пекина. Им разрешат ездить по скоростным магистралям

Муниципальное правительство Пекина разрешит пустить беспилотные грузовики на улицы китайской столицы. Тестирование пройдет в рамках испытаний автономной автомобильной технологии для коммерческого использования.
Как сообщает 20 апреля издание Caixin, в документе, опубликованном 19 апреля правительством Пекина, обозначены несколько районов, где будет разрешена работа беспилотного транспорта для доставки грузов. Автономные грузовики будут ездить по нескольким скоростным магистралям города и в районе международного аэропорта Дасин. О полном открытии городских дорог для беспилотных средств доставки речи пока не идет.
Согласно документу, в районах, где будут проводиться тесты, создадут испытательные полигоны для управления и эксплуатации новой техники.