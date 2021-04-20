FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +7
76.25р91.48р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Робогрузовики пустят на улицы Пекина. Им разрешат ездить по скоростным магистралям

Правительство Пекина разрешит пустить на городские дороги автономные грузовики

Муниципальное правительство Пекина разрешит пустить беспилотные грузовики на улицы китайской столицы. Тестирование пройдет в рамках испытаний автономной автомобильной технологии для коммерческого использования.

Как сообщает 20 апреля издание Caixin, в документе, опубликованном 19 апреля правительством Пекина, обозначены несколько районов, где будет разрешена работа беспилотного транспорта для доставки грузов. Автономные грузовики будут ездить по нескольким скоростным магистралям города и в районе международного аэропорта Дасин. О полном открытии городских дорог для беспилотных средств доставки речи пока не идет.

Согласно документу, в районах, где будут проводиться тесты, создадут испытательные полигоны для управления и эксплуатации новой техники.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

265874815
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508-CЕMЬ

Заранее большое человеческое спaсибо..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний