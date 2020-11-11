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11.11.2020 15:23
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Японцы хотят первыми запустить в продажу автомобили с третьим уровнем автоматизации, пока Маск грезит о пятом

Фото: Honda

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выдало компании Honda сертификат безопасности на автомобиль с оборудованием для беспилотного вождения, соответствующим третьему уровню автоматизации по международной классификации. Японский автопроизводитель намерен первым в мире выпустить такие машины на рынок, сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

Сертификат получил люксовый седан Honda Legend, на котором установлено оборудование для автономного вождения Traffic Jam Pilot. Третий уровень автоматизации подразумевает, что автомобиль может ехать в беспилотном режиме при определенных условиях, например в потоке на скоростном шоссе, ускоряясь, тормозя и обгоняя медленный транспорт, но водитель все еще должен будет следить за дорогой, чтобы взять на себя управление в случае экстренной ситуации. Но скорость для таких машин планируется ограничить.

Беспилотные модели будут отмечены специальными наклейками на задней части. Система должна будет в течение полугода записывать данные о работе автономного оборудования. Продажи седана третьего уровня автоматизации автопроизводитель планирует начать до конца марта 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

В международной классификации выделяют шесть уровней автоматизации автомобилей, где нулевой — ее полное отсутствие, а пятый — полностью беспилотная машина, которая не требует вмешательства человека в процесс вождения. Сейчас на дорогах общего пользования можно встретить автомобили второго уровня. Системы могут брать на себя рулевое управление и контролировать скорость, но водитель всегда должен быть готов вмешаться.

В июле 2020 года глава компании Tesla Илон Маск заявил, что они уже близки к созданию технологии для автомобиля пятого уровня автоматизации. «Базовый функционал для такой системы будет готов уже в этом году», — сказал он в видеопослании участникам ежегодной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Нынешняя система автопилота на Tesla, как пишут в СМИ, относится ко второму-третьему уровню.

Фото: Honda

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