Сертификат получил люксовый седан Honda Legend, на котором установлено оборудование для автономного вождения Traffic Jam Pilot. Третий уровень автоматизации подразумевает, что автомобиль может ехать в беспилотном режиме при определенных условиях, например в потоке на скоростном шоссе, ускоряясь, тормозя и обгоняя медленный транспорт, но водитель все еще должен будет следить за дорогой, чтобы взять на себя управление в случае экстренной ситуации. Но скорость для таких машин планируется ограничить.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выдало компании Honda сертификат безопасности на автомобиль с оборудованием для беспилотного вождения, соответствующим третьему уровню автоматизации по международной классификации. Японский автопроизводитель намерен первым в мире выпустить такие машины на рынок, сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

Беспилотные модели будут отмечены специальными наклейками на задней части. Система должна будет в течение полугода записывать данные о работе автономного оборудования. Продажи седана третьего уровня автоматизации автопроизводитель планирует начать до конца марта 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

В международной классификации выделяют шесть уровней автоматизации автомобилей, где нулевой — ее полное отсутствие, а пятый — полностью беспилотная машина, которая не требует вмешательства человека в процесс вождения. Сейчас на дорогах общего пользования можно встретить автомобили второго уровня. Системы могут брать на себя рулевое управление и контролировать скорость, но водитель всегда должен быть готов вмешаться.

В июле 2020 года глава компании Tesla Илон Маск заявил, что они уже близки к созданию технологии для автомобиля пятого уровня автоматизации. «Базовый функционал для такой системы будет готов уже в этом году», — сказал он в видеопослании участникам ежегодной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Нынешняя система автопилота на Tesla, как пишут в СМИ, относится ко второму-третьему уровню.