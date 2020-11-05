Житель Петербурга получил обвинительный приговор и задолжал 1,6 миллиона. Он снимал с каршеринговых автомобилей катализаторы

О решении суда 5 ноября сообщает Объединенная пресс-служба. Шомахов и не установленное следствием лицо наладили бизнес в октябре прошлого года. Они брали машины в аренду, везли их в сервис на Варфоломеевской улице, где просили снять с них нейтрализаторы отработанных газов. За 11 дней они таким образом получили пять катализаторов с KIA RIO по 22 тысячи каждый, еще два по 89 тысяч. С Nissan Qashqai сняли один катализатор почти за 38 тысяч и еще два примерно за 100 тысяч каждый. Пригнали они в сервис и три Hyundai Creta, новые катализаторы обошлись компании чуть больше чем по 40 тысяч каждый. Общая сумма ущерба с учетом восстановительных работ — 1,7 млн рублей.

Суд в Петербурге приговорил к условному сроку за воровство Мухамеда Шомахова. Он оставил без катализаторов 13 машин каршерингового сервиса YouDrive.

Шомахова приговорили к 3,5 года условно и взыскали с него ущерб, причиненный ООО «Новые транспортные системы» (юрлицо YouDrive).

Это не первый случай, когда суды в Петербурге рассматривают подобные дела. В феврале этого года двоих приговорили к исправительным работам.

Судя по сайтам компаний, которые принимают катализаторы, их стоимость примерно вдвое ниже новой детали. От каждого, кто желает сдать запчасть, требуют предъявить паспорт.