Петербургский бизнесмен проснулся пешеходом, не найдя утром свой новый «Ленд Крузер»

Полиция Приморского района ищет белоснежный «Ленд Крузер», исчезнувший в ночь на 4 ноября от дома № 37/1 по улице Оптиков.



Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне 37-летний директор компании, специализирующейся на отделке квартир, заявил о пропаже внедорожника. Автомобиль был почти новый, купленный в 2019 году за 5,5 млн рублей.



Предприниматель припарковал «Тойоту Ленд Крузер» вечером 3 ноября недалеко от своей парадной, а утром не нашёл автомобиля на месте. Системой слежения машина оборудована не была. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

