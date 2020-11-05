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05.11.2020 10:02
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Петербургский бизнесмен проснулся пешеходом, не найдя утром свой новый «Ленд Крузер»

Полиция Приморского района ищет белоснежный «Ленд Крузер», исчезнувший в ночь на 4 ноября от дома № 37/1 по улице Оптиков.

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне 37-летний директор компании, специализирующейся на отделке квартир, заявил о пропаже внедорожника. Автомобиль был почти новый, купленный в 2019 году за 5,5 млн рублей.

Предприниматель припарковал «Тойоту Ленд Крузер» вечером 3 ноября недалеко от своей парадной, а утром не нашёл автомобиля на месте. Системой слежения машина оборудована не была. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

PROM
бизнесмену не хватило 5 тыс руб на стоянку.... да, соглашусь, другими словами - договорняк
Кровокрас
Крузак в Казахстане, бизнесмен получит обратно всю сумму по каске и купит новый. Хэппи енд.
263990271
Почему не публикуете номер угнанной машины? Вдруг читатели заметят где-то на улицах?
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