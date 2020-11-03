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03.11.2020 23:28
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«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

ФК «Локомотив» вничью (1:1) сыграл домашний матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Атлетико».

На 18-й минуте Хосе Хименес вывел «Атлетико» вперед. На 25-й минуте Антон Миранчук с пенальти сравнял счет.

В активе «Локомотива» теперь 2 очка, команда занимает третье место в группе А. «Атлетико» — на втором месте с 4 очками. Лидирует «Бавария» (6 баллов), которая позднее 3 ноября сыграет в гостях с австрийским «РБ Зальцбург».

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Комментарии (2)

pila_grigoryeva
ну вот что значит без семака ребята играют
а наш недотренер опять два автобуса поставит и проиграем 5-0
263984971
Ожиданно говно
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