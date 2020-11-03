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03.11.2020 17:44
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Правительство выделило Росреестру 250 млн рублей на развитие информационной системы. Ее обновление привело к сбоям в работе ведомства в Петербурге

Правительство выделило Росреестру почти 250 млн рублей на оплату госконтрактов на развитие ФГИС ЕГРН. Соответствующее распоряжение 3 ноября появилось на портале правовой информации.

«Выделить Росреестру из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 249780,5 тыс. рублей на оплату государственных контрактов», — сказано в документе.

Деньги направят на выплаты по государственным контрактам от ноября-декабря 2019 года на развитие компонентов ФГИС ЕГРН, официального сайта ведомства и экспертизу выполненных работ. Отчитаться за потраченные средства ведомство должно до 1 апреля 2021 года.

В октябре 2020 года Росреестр закончил переход на ФГИС ЕГРН во всех регионах России, включая Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области. В Петербурге обновление системы проводилось с 19 по 28 августа. Оно привело к увеличению нагрузки на городское управление Росреестра и вызвало массовые сбои и задержки в регистрации прав собственности на недвижимость.

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Комментарии (7)

260551481
Так их уже "освили" и вывезли далеко за пределы России...
ldsDenis
В первую очередь пустить эти деньги на выплату пострадавшим, судя по предыдущей статье. А в последнюю очередь остатки руководящему составу.
260736921
одна и та ж картина! Налоговая, ПФР, Соцстрах...
Каждое "обновление" ведет к хаосу и...утрате данных!!!
Поскольку до самих-то разработчиков от этих мильёнов доходят только разговоры.
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