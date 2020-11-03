Правительство выделило Росреестру 250 млн рублей на развитие информационной системы. Ее обновление привело к сбоям в работе ведомства в Петербурге
Правительство выделило Росреестру почти 250 млн рублей на оплату госконтрактов на развитие ФГИС ЕГРН. Соответствующее распоряжение 3 ноября появилось на портале правовой информации.
«Выделить Росреестру из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 249780,5 тыс. рублей на оплату государственных контрактов», — сказано в документе.
Деньги направят на выплаты по государственным контрактам от ноября-декабря 2019 года на развитие компонентов ФГИС ЕГРН, официального сайта ведомства и экспертизу выполненных работ. Отчитаться за потраченные средства ведомство должно до 1 апреля 2021 года.
В октябре 2020 года Росреестр закончил переход на ФГИС ЕГРН во всех регионах России, включая Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области. В Петербурге обновление системы проводилось с 19 по 28 августа. Оно привело к увеличению нагрузки на городское управление Росреестра и вызвало массовые сбои и задержки в регистрации прав собственности на недвижимость.