Правительство выделило Росреестру 250 млн рублей на развитие информационной системы. Ее обновление привело к сбоям в работе ведомства в Петербурге

Правительство выделило Росреестру почти 250 млн рублей на оплату госконтрактов на развитие ФГИС ЕГРН. Соответствующее распоряжение 3 ноября появилось на портале правовой информации.

«Выделить Росреестру из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 249780,5 тыс. рублей на оплату государственных контрактов», — сказано в документе.

Деньги направят на выплаты по государственным контрактам от ноября-декабря 2019 года на развитие компонентов ФГИС ЕГРН, официального сайта ведомства и экспертизу выполненных работ. Отчитаться за потраченные средства ведомство должно до 1 апреля 2021 года.