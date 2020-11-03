Разговор о войне закончился убийством ветерана. Его собеседник не оценил доблесть и схватился за чайник
В Омской области ветеран не дожил до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед праздником он поспорил о былом с односельчанином, тот ответил ударами ножа и чайника.
Как сообщает региональная прокуратура 3 ноября, зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении 65-летнего жителя Тевризского района. Ему вменяют убийство 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
По версии следствия, за несколько дней до 9 мая мужчины обсуждали фронтовые заслуги участвовавшего в войне омича, но не сошлись в их оценке и разругались. Результатом стали не менее четырёх ударов металлическим чайником по голове и телу ветерана и три удара ножом в грудь. 95-летний мужчина скончался.
Гостивший у него пенсионер, согласно материалам дела, завернул нож в полотенце и ушёл домой, а по пути избавился от орудия преступления. Дело передано в суд, вину фигурант не признал.