«Шантаж на два миллиона». Избежавшей колонии за пьяное ДТП петербурженке назначили цену спокойствия

Адвокат петербурженки Марины Золотовой, приговоренной к условному сроку за пьяное смертельное ДТП, заявила о шантаже со стороны родственников погибших. Не признанная потерпевшей экс-жена пассажира требует два миллиона рублей «на обучение дочери».

Как сообщила «Фонтанке» 31 октября адвокат Юлия Федотова, приговор ее клиентке обжаловала только мать одного из погибших, причем в прениях она оставляла размер наказания на усмотрение суда.

«В телефонном разговоре мать сообщила мне, что жалобу подала под влиянием своей бывшей невестки — экс-жены погибшего, - уточнила Федотова. - На встречу со мной невестка пришла с адвокатом. Мне было заявлено, что следует заплатить 2 миллиона рублей, и жалоба будет отозвана».



Ни экс-невестка, ни ее несовершеннолетняя дочь не были признаны потерпевшими по уголовному делу, ходатайство об этом на предварительном следствии и в судебном процессе не заявлялось. По мнению адвоката Федотовой, апелляционную жалобу экс-невестка использует как инструмент давления.

«У второго погибшего тоже есть несовершеннолетняя дочь, - говорит защитник. - Я как вариант предложила дополнительно, за пределами назначенных приговором сумм, выплатить компенсацию обеим девочкам, оставшимся без отцов. На что мне ответили, что деньги должны достаться только тому, кто подал жалобу. Это шантаж».

Золотова признала вину в том, что в сентябре 2019 года села нетрезвой за руль. Ее «Хонда» выехала на встречную полосу и столкнулась с «БМВ», в котором сидели трое мужчин 47-48 лет. В моче водителя нашли следы психотропного вещества и наркотика, в крови пассажиров — психотропное вещество и алкоголь.

Золотова получила тяжелые травмы, стала инвалидом. «Как выяснили эксперты, «Хонда» двигалась слишком близко к середине дороги, и, вероятно, заехала на встречную полосу, - говорит Федотова. - С какой скоростью двигались участники ДТП, установить не удалось. Поскольку после аварии автомобиль Марины был на встречной полосе, ее признали виновной. Золотова в суде заявила, что доверяет экспертам, обстоятельства аварии она не помнит».

Подсудимая раскаялась в преступлении. По словам адвоката, в суде она в большей степени обращалась не к судье, а к потерпевшим. Говорила, что понимает, сколько горя им принесла, просила о прощении.

«Судья дважды спросила у потерпевших, что они думают о наказании, которое следует назначить Марине. Все оставили этот вопрос на усмотрение суда, - добавила Федотова. - На оглашение приговора подсудимая пришла с вещами. Мы внутренне были готовы, что она поедет в колонию».

Суд учел инвалидность Марины, тяжелое неизлечимое онкологическое заболевание, которое требует постоянного лечения в НИИ онкологии, ее участие в медицинском эксперименте при испытании препарата от рака и данные о ее личности. А также добровольное частичное возмещение морального вреда каждой семье. Перед приговором Золотова выплатила потерпевшим по 550 тысяч рублей. Суд взыскал с нее дополнительно полтора миллиона.

«Суд проявил гуманность, не отправив неизлечимо больного человека в колонию умирать, - считает Федотова. - Как известно, в системе ФСИН не могут лечить рак. Целью наказания не может быть причинение физических страданий осужденному. И суд в данном случае исполнил требование закона. В 2017 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 тысяч евро семье умершей от рака в тюрьме Санкт-Петербурга Оксане Семеновой. Да, Марина Золотова виновата. Она будет всю жизнь расплачиваться за то, что, выпив немного вина, легкомысленно села за руль и причинила столько горя трем семьям. Но не может общество требовать за это ее смерти, а колония для неизлечимо больного человека – верная смерть».

