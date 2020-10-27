Минюст снова просит наказать петербургского адвоката журналиста Сафронова, обвиняемого в госизмене

«Управление Минюста по Санкт-Петербургу во второй раз обратилось в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга с представлением, в котором предлагает рассмотреть вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности», — сказал Павлов.

Петербургское управление Минюста снова пытается привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова, который выступает адвокатом обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова. Об этом 27 октября сам юрист сообщил «Интерфаксу».

По его словам, поводом для новой попытки, как и в прошлый раз, стало обращение из ФСБ. Теперь там утверждают, что в начале сентября этого года Павлов отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении его подзащитного, а также без уважительных причин трижды не явился на следственные действия.



«Претензии со стороны наших процессуальных оппонентов считаю безосновательными, о чем готов дать соответствующие объяснения в свою адвокатскую палату. Печально наблюдать, как Минюст, не попытавшись разобраться в правовой стороне вопроса, безропотно выполняет волю ФСБ», — отметил Павлов.



«Интерфакс» обратился за комментариями в министерство юстиции и ФСБ.



В августе нынешнего года из-за аналогичной ситуации региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленобласти представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов журналиста. Те расценили это как давление на сторону защиты.

