В России отзывают более 90 тысяч автомобилей LADA моделей Xray и Vesta, в том числе и совсем новых. Из-за неудачно собранного жгута проводов у них может повредиться топливный шланг.



Как сообщает 27 октября пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 90 124 автомобиля LADA Xray и Vesta, выпущенные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го. VIN-коды автомобилей указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала вероятность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. В дилерских центрах у автомобилей перемонтируют жгут проводов и при необходимости заменят топливный шланг.