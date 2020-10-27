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27.10.2020 14:46
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«АвтоВАЗ» отзывает более 90 тысяч «Лад». У них может повредиться топливный шланг

Фото: АвтоВАЗ

В России отзывают более 90 тысяч автомобилей LADA моделей Xray и Vesta, в том числе и совсем новых. Из-за неудачно собранного жгута проводов у них может повредиться топливный шланг.

Как сообщает 27 октября пресс-служба Росстандарта, под сервисную кампанию попали 90 124 автомобиля LADA Xray и Vesta, выпущенные с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020-го. VIN-коды автомобилей указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала вероятность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. В дилерских центрах у автомобилей перемонтируют жгут проводов и при необходимости заменят топливный шланг.

Все работы выполнят бесплатно для автовладельцев.

Фото: АвтоВАЗ

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