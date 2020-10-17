«Вчера и сегодня работники подрядчика лопатами рубят корни деревьев, чтобы выложить сверху то ли плитку, то ли поребрики. Задаешься вопросом: делали бы они так же со своими пальцами, если бы ботинки были на пару размеров меньше?» — написал возмущенный горожанин в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте».

Жители Центрального района 17 октября сообщили, что во время работ на улице Чайковского, которую благоустраивает «Газпром», сотрудники подрядной организации разрубали корни деревьев лопатами. В самой компании «Фонтанке» заявили, что рабочие не причинили растениям вреда.

Он напомнил, что благоустройством улицы Чайковского по заказу «Газпрома» занимается ПО «Возрождение». В компании корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что работы на объекте согласованы со всеми инстанциями, включая городской комитет по благоустройству. По договору с производственным объединением озеленением и посадками в этом месте занимаются специалисты садово-паркового предприятия «Центральное».



«На фото разобранные существующие парковки, они были в бетонной плитке, мы устроили новое основание и заменили ее на камень, а деревья обнесли высоким гранитным бордюром, который защитит их от наезда транспорта и техногенных загрязнений, — сказали в «Возрождении». — Корни не повреждены, они засыпаны обратно землей».



«Газпром» участвует в программе правительства Петербурга по сохранению исторического центра. В 2016–2017 годах он планировал полностью или частично реконструировать 12 улиц и набережных, в том числе улицу Чайковского.

