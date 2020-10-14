Председатель КГИОП Сергей Макаров: Для развития Охтинского мыса юридически есть все возможности

Председатель городского комитета по охране памятников Сергей Макаров считает, что с юридической точки зрения для строительства на Охтинском мысе есть все возможности, но любое развитие этой территории будет неизбежно сопровождаться спорами и судами.

Об этом он заявил на онлайн-дискуссии «Архитектура Петербурга — кто решает?», организованной РБК и проектом Retrogradu.Net — архитектура Петербурга.

«Судов по этой территории не избежать — дела есть и в Куйбышевском, и в городском, и в Верховном суде — место такое», — отметил он. При этом, по его словам, если вставать на формальную юридическую позицию, то есть городской закон, который позволяет там строить, есть федеральный закон, который обязывает компанию, которая там что-то строит, выполнить мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. При этом Министерство культуры в прошлом году определило границы памятника.