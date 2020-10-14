Председатель КГИОП Сергей Макаров: Для развития Охтинского мыса юридически есть все возможности
Председатель городского комитета по охране памятников Сергей Макаров считает, что с юридической точки зрения для строительства на Охтинском мысе есть все возможности, но любое развитие этой территории будет неизбежно сопровождаться спорами и судами.
Об этом он заявил на онлайн-дискуссии «Архитектура Петербурга — кто решает?», организованной РБК и проектом Retrogradu.Net — архитектура Петербурга.
«Судов по этой территории не избежать — дела есть и в Куйбышевском, и в городском, и в Верховном суде — место такое», — отметил он. При этом, по его словам, если вставать на формальную юридическую позицию, то есть городской закон, который позволяет там строить, есть федеральный закон, который обязывает компанию, которая там что-то строит, выполнить мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. При этом Министерство культуры в прошлом году определило границы памятника.
Напомним, что в конце сентября и начале октября Куйбышевский и городской суды приостановили судебный процесс по охранным зонам Охтинского мыса до решения Верховного суда.
Процессы в Петербурге и в Москве идут параллельно. В Куйбышевском районном суде Петербурга истцами выступают депутаты Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Марина Шишкина. Они хотят оспорить правовые акты КГИОП — а именно распоряжение об утверждении предмета охраны объекта, его паспорта и охранного обязательства — и тем самым приостановить строительство парка и комплекса «Газпром нефти».
В горсуде рассматривается иск «Газпром нефти» к КГИОП. Кроме того, не дожидаясь градозащитников, «Газпром нефть» успела обратиться в Верховный суд РФ с иском к Минкульту и даже получила решение — в начале августа суд сохранил в силе приказ, определяющий границы объектов культурного наследия на Охтинском мысу. Апелляционную инстанцию по этому суду и будут ждать в городском суде и Куйбышевском районном суде Петербурга.
«Газпром нефть» планирует создать в Красногвардейском районе общественно-деловой комплекс и ландшафтный парк. Почти половина всех площадей проекта отведена под общественные функции — зоны для прогулок и отдыха горожан и туристов, кафе, рестораны, смотровую площадку, спортивный центр и другие общедоступные сервисы.