FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 23:28
1
Печать

Столичная прокуратура выяснит, почему позеленела Москва-река

Московская прокуратура проверит информацию о загрязнении главной водной артерии столицы. Об этом 12 октября заявила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала Нефедова (цитата по РИА Новости).

Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как ярко-зеленая жидкость выливается в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом. Специалисты МЧС, работавшие на месте, взяли пробы и передали информацию в Центр управления кризисными ситуациями. Позднее загрязненную воду собрали сотрудники «Мосводоканала».

Свою версию случившегося назвал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. По его словам, вытекающая в Москву-реку ярко-зеленая жидкость была с примесью водоэмульсионного красителя на основе минеральных компонентов, который после дождя попал в ливневую канализацию. В связи с этим никакого ущерба акватории нанесено якобы не было. «То, что это не токсично — видно невооруженным глазом, потому что отсутствует неприятный запах и недавно к этому водоспуску подплывало семейство уток, а водоплавающие к грязной воде или химии не полезут», — пояснил он. Однако окончательная причина будет установлена по результатам исследования взятых на месте проб, добавил Кульбачевский.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

262126571
Ответ известен на примере Камчатки. Во всем виноваты неизвестные водоросли. В королевстве все спокойно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний