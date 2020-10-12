Столичная прокуратура выяснит, почему позеленела Москва-река
Московская прокуратура проверит информацию о загрязнении главной водной артерии столицы. Об этом 12 октября заявила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
«В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала Нефедова (цитата по РИА Новости).
Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как ярко-зеленая жидкость выливается в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом. Специалисты МЧС, работавшие на месте, взяли пробы и передали информацию в Центр управления кризисными ситуациями. Позднее загрязненную воду собрали сотрудники «Мосводоканала».
Свою версию случившегося назвал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. По его словам, вытекающая в Москву-реку ярко-зеленая жидкость была с примесью водоэмульсионного красителя на основе минеральных компонентов, который после дождя попал в ливневую канализацию. В связи с этим никакого ущерба акватории нанесено якобы не было. «То, что это не токсично — видно невооруженным глазом, потому что отсутствует неприятный запах и недавно к этому водоспуску подплывало семейство уток, а водоплавающие к грязной воде или химии не полезут», — пояснил он. Однако окончательная причина будет установлена по результатам исследования взятых на месте проб, добавил Кульбачевский.