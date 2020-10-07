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07.10.2020 22:12
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Очевидцы засняли, как кран спасает легковушку от погрузчика на Салова

Водитель погрузчика свалился с пандуса на припаркованный автомобиль во Фрунзенском районе Петербурга.

Операцию по возвращению на колеса погрузчика засняли очевидцы, видеозапись 7 октября была опубликована в соцсетях. По словам авторов записи, сделана она была на территории городского оптового рынка на Салова.

Погрузчик подняли с помощью троса и крана, затем машину удалось завести и отогнать, после чего спецтехнику поставили на колеса. О пострадавших не сообщается.

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