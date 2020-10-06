«Тиффани», «Картье», «Луи Вуиттон» и «Ролекс» обеспечили петербуржцу кратковременное богатство и срок в колонии

За кражу драгоценностей и денег из квартиры юрисконсульта АО «Группа Илим» суд в Петербурге приговорил к 4 годам колонии вора в шапке. Он остался должен почти 19 млн рублей.

О приговоре 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В июле прошлого года Алексей Шмелев нашел сообщника и решил вместе с ним забраться в квартиру юрисконсульта на проспекте Обуховской Обороны. Пока девушка трудилась, вор вскрыл дверь отмычкой и пошел гулять по дому. Вместе с ним исчезли деньги, часы и множество украшений, в том числе таких брендов, как «Тиффани», «Картье», «Луи Вуиттон» и «Ролекс». Девушка живет не одна, ущерб суд поделил — 13,8 млн Шмелев должен юрисконсульту, еще пять ее сожителю.